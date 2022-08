Bedrijf veroordeeld omdat het zwangere vrouw onterecht ontslagen had

Een werkgever die een vrouw ontslagen heeft nadat ze had laten weten dat ze zwanger was, is door de arbeidsrechtbank veroordeeld.

De arbeidsrechtbank in Gent oordeelde recent dat een optiekketen met vestigingen in onder meer Gent en Oostende een vrouw ten onrechte ontslagen heeft. De vrouw, die als verkoopster werkte in Oostende, had net meegedeeld dat ze zwanger was toen ze haar C4 kreeg. Het bedrijf moet onder meer een opzeggingsvergoeding, zes maanden brutoloon, vakantiegeld en achterstallig loon betalen.

De vrouw liet op 6 augustus 2020, telefonisch en via een aangetekende brief, aan haar werkgever weten dat ze zwanger was. "In juli ontdekte ik dat ik zwanger was. De eerste maanden waren op z’n zachts gezegd pittig", schrijft ze. "Tijdens de soldenperiode in augustus kwam mijn breekpunt. Ik was volledig uitgeput."

Omdat het niet goed ging, besloot ze op naar de huisarts te gaan. Die schreef haar een maand verplichte rust voor. "Ik stelde mijn werkgever hiervan op de hoogte. Twee dagen later kreeg ik mijn ontslagbrief in de bus. Ik werd op staande voet, om dringende redenen, ontslagen."

De vrouw zocht onmiddellijk toenadering tot de vakbond ABVV. Die verzamelde alle bewijslast en begon een rechtszaak tegen haar werkgever. De arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge, gaf haar begin mei over de hele lijn gelijk. De dringende redenen vielen niet alleen buiten de opgelegde periode, ze bleken ook ongegrond. Zo beschuldigde de werkgever haar er onder meer van dat ze al maanden niet op maandagvoormiddag was komen opdagen. De winkel was op maandagvoormiddag wellicht nooit open, leidt het gerecht af. Dat de vrouw op een bepaalde dag niet was komen opdagen, werd dan weer ontkracht door haar gebruiksgeschiedenis op Google Maps. "De ingeroepen reden, die niet correct is, kan hoe dan ook het ontslag niet rechtvaardigen", aldus het vonnis.

Het ontslag van de vrouw is in strijd met artikel 40 van de Arbeidswet, die een ontslagbescherming biedt aan zwangere werknemers. Het bedrijf moet in totaal zo’n 18.000 euro betalen aan de vrouw. De namen van de vrouw en van de optiekketen zijn bekend bij de redactie.

Geen uitzondering

"Of ik snel iets zal zien, betwijfel ik. Met andere, grote schuldeisers als de RVA en de FOD Financiën (de vrouw kreeg als schuldeiser updates over de financiële toestand, red.), sta ik wellicht achteraan in de rij. Maar ik hoop met heel mijn hart dat niemand dit ooit nog hoeft mee te maken", besluit de vrouw. "Ik ben verbaasd dat ze nog dachten hiermee weg te kunnen komen."

De case is nog steeds geen uitzondering. Bijna een op de drie meldingen rond werk die het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen vorig jaar kreeg, hield verband met zwangerschap of moederschap. "Het is opvallend dat zwangerschap en moederschap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discriminatie of intimidatie op het werk blijven. Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen", zei Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen daar in juni nog over in Het Laatste Nieuws.