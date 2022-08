17 Vlaamse scoutsleden naar ziekenhuis na voedselvergiftiging in Italië: wellicht bedorven vis gegeten

Zeventien leden van een Antwerpse scouts zijn in Italië naar het ziekenhuis gebracht nadat ze onwel werden in een restaurant in Bergamo, een stad in het Italiaanse Lombardije. Dat melden lokale Italiaanse media. Vreemd genoeg hadden ze in dat restaurant nog niets gegeten. De oorzaak bleek een voedselvergiftiging te zijn door een eerdere maaltijd in Monza. Wellicht hadden enkele leden daar bedorven vis gegeten.

Volgens Italiaanse media wou een scoutsgroep uit Antwerpen zondagavond plaatsnemen in een restaurant toen enkele leden zich misselijk voelden en moesten overgeven. De eigenares van het restaurant was bezorgd en belde de hulpdiensten. Vijf ambulances, politie en brandweer waren al snel ter plaatse in het toeristische stadje. Zeventien leden werden uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt.

Bedorven vis

Het medisch personeel vermoedde onmiddellijk een voedselvergiftiging, wat vreemd was want de jongeren hadden nog niets in het restaurant gegeten. Maar het mysterie was al snel opgelost. De leden vertelden dat sommigen zich tijdens de busreis van Monza naar Bergamo niet goed voelden. Zij hadden eerder het stadje Monza bezocht, waar degenen die zich ziek voelden vis hadden gegeten. Waarschijnlijk was de vis bedorven en liepen ze zo een voedselvergiftiging op.

Volgens het Italiaanse dagblad Il Giorno voelden de scoutsleden zich maandagochtend weer beter en ze mochten het ziekenhuis verlaten.