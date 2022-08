Oude radio’s wekken nostalgie op bij opa’s en oma’s

Herk-de-Stad

Door corona kon de traditionele beurs van radio’s uit grootvaders tijd in november in gemeenschapscentrum De Markthallen twee jaar op rij niet plaatsvinden. Als alternatief koos drijvende kracht Luc Claes nu voor een beurs in de openlucht op het grasplein aan sportcentrum Herkules.

Hugo Mathys kwam er, samen met kleindochter Julie Bollen (9) alvast een kijkje nemen. “Ik heb zelf drie oude radio’s”, vertelt Hugo. “Ze zijn van het merk Nordmende. Eentje staat in de woonkamer, de andere twee op zolder. Ze kunnen nog alle drie spelen.” Julie is minder geboeid door de radio’s van opa’s tijd. “Ik heb een draagbare speler”, vertelt ze. “Ik zit veel op TikTok. Ik zet er zelf filmpjes op van het dansen. Op mijn 5de ben ik ermee begonnen.” lw