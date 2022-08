Preuverkes Mert verwent viervoeters met lekkers op Pelt Zomert

Pelt

Op het marktplein van Overpelt opende Pelt Zomert zondag de tweede vakantiemaand met een dagdisco en een Preuverkes Mert. Pelt Zomert pakt in Overpelt uit met een goed gevuld programma dat er kwam er onder impuls van café-brasserie De Markt, eetzaak Fresh en koffieshop Obi & Luk’s en met steun van brasserie Cheers en kebab Orient. De gemeente Pelt zorgde voor de logistieke steun.

Op de Preuverkes Mert heerste een gezellige drukte met een aanbod van diverse lokale producten. Als primeur voor Noord-Limburg was er een hondenbar met alle soorten lekkers voor de viervoeters. En dat concept kende veel succes. Volgend weekend is er het smakenfestival in de pastorietuin in Pelt. Op 28 augustus valt het doek van Pelt Zomert met Vlaanderen Zingt. path