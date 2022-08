Hasselaren maken ‘champagnegin’: het ziet eruit als Dom Pérignon, maar proeft het naar sterke drank?

“Slechts bij twee gelegenheden drink ik champagne: als ik verliefd ben en als ik het niet ben”, zei Coco Chanel over haar lievelingsdrank. Annick Castermans kan zich helemaal vinden in de quote van de Franse modeontwerpster. “Met een glas champagne doe je me altijd een plezier”, lacht de 53-jarige Hasseltse, in het dagelijkse leven commercieel manager food bij Carrefour Hasselt. Tijdens een coronalockdown kwam ze samen met haar nichtje Nena Bijloos (36) – commercieel manager non-food bij Carrefour Kuringen – op het idee om een gin op basis van champagne te ontwikkelen.

“Op een warme, zonnige avond zaten we samen op een terras. Nena met een glas gin, ik met een glas champagne. Op een zeker ogenblik keken we naar elkaar en dachten we bijna gelijktijdig hetzelfde: ‘Als we nu eens een gin maakten met de smaak van champagne.’ Binnen de kortste keren zat ik aan tafel met champagneproducent Philippe Rouyer. Na dat gesprek gaf hij de toestemming om geperste druiven van zijn Pure Black – een champagne op basis van pinot noir – te distilleren en daar jeneverbes aan toe te voegen. Wij lieten bij Massy in Houthalen acht distillaten maken en maakten daaruit een selectie.”

Dom Pérignon

De fles heeft de vorm van een champagnefles, het logo werd ontleend aan het logo van Dom Pérignon, de topchampagne van Moët & Chandon. Enkele facts & figures: de champagnegin wordt verkocht in flessen van 70 cl, heeft een alcoholpercentage van 40 °, kost 49 euro en is voorlopig alleen verkrijgbaar in de Carrefour-vestigingen van Kuringen en Hasselt.

“Je kan hem zowel puur als met een tonic drinken. Om de smaak optimaal tot zijn recht te laten komen, kies je best een neutrale tonic. Indian Tonic Water van Fever-Tree, bijvoorbeeld”, adviseert Nena.

“Het is niet de bedoeling om hier het grote geld mee te verdienen”, haakt Annick in. “Dit is gewoon iets leuks van ons twee. Ik ben al jaren gepassioneerd door champagne en ben medeorganisator van het evenement Champagne meets fruit in Borgloon, waar we jaarlijks een aantal champagneboeren uitnodigen om hun producten voor te stellen en te verkopen. De opbrengst gaat altijd naar Intesa, een dienstencentrum dat zorgt biedt aan volwassenen met een fysieke of mentale beperking.”

Beide dames willen het niet laten bij dit ene product. Nena: “We hebben nu een gin op basis van pinot noir, een van de drie klassieke champagnedruiven. We willen ook een gin maken met pinot meunier en chardonnay, de twee andere druiven. De eerste reacties zijn veelbelovend. Veel mensen hebben al gezegd dat ze onze gin zachter vinden dan de gebruikelijke gins. Dat heeft ons overtuigd om het niet bij dit ene distillaat te laten.”

