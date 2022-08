Op de Naamsesteenweg in Sint-Truiden gebeurde maandagochtend een ongeval met een step. Een twintiger belandde op de voorruit van de auto en werd met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. — © Jozef Croughs

Hoeselt/Sint-Truiden

Maandagochtend zijn in Limburg in amper twee uur tijd drie mensen op een elektrische step gewond geraakt bij een ongeval. Nochtans werd de wetgeving rond het gebruik van e-steps vorige maand nog verstrengd. “Ga er als stepgebruiker altijd vanuit dat de anderen je niet gezien hebben”, is de gouden raad.