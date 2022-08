’t Hent Davert zorgt al tien jaar voor ambiance achter de kerktoren

Pelt

Al tien jaar lang zorgt ’t Hent Davert voor ambiance achter de kerktoren van het Herent in Neerpelt. Dat werd afgelopen week gevierd met een jubileumeditie. Vrijdagnamiddag werd er al geklonken tijdens een afterwork party in de tent. “Dit gebeuren is tien jaar geleden opgestart door de jonge zelfstandigen als opvolger van de Hentse Fiste”, zegt Hugo Plessers van de organisatie. “Na enkele jaren hebben wij met voetbalclub Herkol de fakkel overgenomen.” Zaterdag daverde Hent dan echt op haar grondvesten met een fuif waarbij enkele dj’s het feest compleet maakten.(gvb)