Kinderen kleuterschool en kinderopvang Kaulille krijgen speelzone met kippenhotel

Bocholt

De kleuterschool en de kinderopvang in Kaulille beschikken over een nieuwe avontuurlijke speelzone. De gemeente, het oudercomité en ook de provincie investeerden samen 250.000 euro in de groene ruimte tussen de gebouwen. Er is een kippenhotel en ook een afdak voor de regenachtige dagen. “De kinderen kunnen spelen op uitdagende speeltoestellen, uitgevoerd met natuurlijke materialen”, zeggen schepen Marc Vanherk en burgemeester Stijn Van Baelen. “De werknemers van de technische dienst voerden deze klus perfect uit. Een speelse speelplek, met een verscheidenheid aan speelmogelijkheden om vriendjes te ontmoeten.” rdr