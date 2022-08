Het nieuwe IPA-bier is vanaf vrijdag te proeven in de bistro’s van De Winning. — © Dick Demey

Lummen/Houthalen-Helchteren

In brouwerij Ter Dolen staat 2.500 liter India Pale Ale te pruttelen in opdracht van De Winning. “Vanaf vrijdag 12 augustus kan iedereen het nieuwe blonde bier proeven in onze bistro’s”, vertelt Stijn Pollaris van De Winning, dat nauwer gaat samenwerken met Ter Dolen.