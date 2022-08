Monitoren speelpleinwerking The Lucky’s in de bloemetjes gezet voor hun inzet

Lummen

Ook deze zomer stond speelpleinwerking The Lucky’s een maand lang klaar voor alle Lummense kinderen van 6 tot 15 jaar. Op en rond de voetbalterreinen van KVV Lummen organiseerden de monitoren Elias Chaufoureau, Chloe Van Stappen, Ben Mechelmans en Maxim Vanreppelen bal-, water-, bos- en pleinspelen, verkleedpartijen en knutselactiviteiten.

“Bij The Lucky’s voel ik me tien jaar jonger en natuurlijk speel ik ook mee met de kinderen”, zegt Ben. “De eerste week was echt wel heel druk met 60 kinderen, daarna speelden nog 30 tot 40 jongeren mee tijdens de speelpleinwerking. Voor onze inzet kregen we op de Dag van de animator een korf met lekkers.” Noah Cardinaels (10) genoot van het spelen met de frisbee en Cef Beliën (10) van het ijsje tijdens het bezoek aan de kinderboerderij van De Winning. klu