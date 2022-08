Israël vernietigt woningen van twee van moord beschuldigde Palestijnen

Israëlische troepen hebben maandag in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever de huizen van twee jonge Palestijnen vernield die ervan worden beschuldigd in mei drie Israëli’s te hebben vermoord.

Bulldozers vernietigden de huizen van de families van Assaad Youssef Al-Rifaï (19) en Sobhi Imed Abou Choukeir (20) in het dorp Roummane, vlakbij de stad Jenin, zei het Israëlische leger. Deze twee Palestijnen wachten op hun proces voor de moord op drie Israëli’s in Elad, een stad centraal in Israël en met een grote gemeenschap van ultraorthodoxe joden.

Op 5 mei sprongen naar verluidt twee aanvallers uit een auto en vielen voorbijgangers met bijlen aan, waarbij drie mensen om het leven kwamen en vier anderen gewond raakten. Volgens Kamal Aboe al-Roeb, plaatsvervangend gouverneur van Jenin, trokken er meer dan vijftig militaire voertuigen naar Roummane. De sloop begon zondagavond en “ging door tot maandagochtend”, zei hij aan het Franse persbureau AFP. Het Israëlisch Hooggerechtshof heeft het beroep van de twee families tegen de sloop verworpen.

Israël, wiens leger sinds 1967 Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever bezet, vernietigt regelmatig de huizen van Palestijnen die beschuldigd worden van dodelijke anti-Israëlische aanvallen. Volgens de Israëlische regering hebben deze vernielingen een afschrikkend effect. Maar critici van deze praktijk hekelen het als een collectieve straf en treffen zij gezinnen die op straat belanden.