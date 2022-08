Diabetes Liga roept artsen op om diabetesmedicijn niet voor te schrijven als dieetmiddel

De Diabetes Liga roept artsen op om het geneesmiddel Ozempic niet meer voor te schrijven aan mensen zonder diabetes. De afgelopen maanden is het middel steeds populairder geworden bij mensen die willen afvallen. “Er dreigt een mogelijk voorraadtekort”, klinkt het maandag in een persbericht.

Ozempic is een inspuitbaar medicijn dat gebruikt wordt voor patiënten met diabetes type 2. Het helpt de bloedsuikerspiegel te reguleren. Maar het middel is de laatste tijd ook erg populair bij mensen die willen vermageren, ook al is het daarvoor niet erkend in België. Dokters schrijven het regelmatig voor aan mensen die op korte tijd heel wat kilo’s willen kwijtspelen.

Maar nu dreigt er dus een voorraadtekort, waarschuwt de Diabetes Liga. “De productie van dit soort medicatie is echter een tijdrovend proces en kan niet van de ene dag op de andere sterk verhoogd worden”, klinkt het. “De Diabetes Liga dringt er sterk op om het gebruik van incretinomimetica te reserveren tot de erkende indicaties van deze producten.”