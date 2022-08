Italiaanse partijvoorzitter roept op tot zeeblokkade voor boten van migranten

Giorgia Meloni, leidster van de Italiaanse extreemrechtse partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) die momenteel op kop loopt in de polls, heeft maandag in een radio-interview opgeroepen tot een zeeblokkade in de Middellandse Zee voor boten met migranten afkomstig van de Noord-Afrikaanse kust.

“De beste oplossing voor dit probleem is om het vertrek te verhinderen en niet de aankomst. Een blokkade bij het vertrek is efficiënter”, aldus Meloni. De partijvoorzitster heeft daarom opgeroepen tot het opzetten van kampen of hotspots in Noord-Afrika om migranten te controleren voor ze vertrekken. “We kunnen hierover zeker praten met Libische autoriteiten”, zei ze. Meloni herhaalde daarmee haar gekende, harde standpunt tegenover migranten.

In een controversieel opiniestuk in de Italiaanse krant Corriere della Sera had Meloni maandag bovendien een vergelijking gemaakt tussen de huidige migranten die naar Italië komen en de Italiaanse migratie in voorgaande decennia. Ter gelegenheid van de 66ste herdenking van de mijnramp in Marcinelle in België, waar in 1956 meer dan 130 Italiaanse gastarbeiders omkwamen, zei ze dat Italianen onder andere naar België keerden om er op zoek te gaan naar werk. De huidige migranten daarentegen, willen volgens Meloni enkel leven van de staatskas.

Centrumrechtse alliantie

Volgens de laatste polls kan Meloni’s partij op evenveel steun rekenen als de partijen Lega Nord (Matteo Salvini) en Forza Italia (Silvio Berlusconi) samen. De drie partijen hebben een centrumrechtse alliantie gevormd voor de Italiaanse verkiezingen op 25 september. Enrico Letta, leider van de sociaaldemocraten, liet al blijken geen begrip te hebben voor het voorstel.

Meloni en Salvini hebben migratie en vluchtelingen als een centraal punt in hun campagne neergezet. Deze week was er opnieuw sprake van een groot aantal mensen dat toekwam uit Noord-Afrika. Private reddingsoperaties of de Italiaanse kustwacht brengen velen onder hen naar de kust.