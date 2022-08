Hitte doet vraag naar water in supermarkten toenemen: “Tijdelijk lege rekken mogelijk”

Discounter Aldi bijvoorbeeld ziet de vraag naar sommige watersoorten met 40 procent stijgen. Dat leidt er toe dat er in een deel van de winkels sprake is lege rekken, bevestigt een woordvoerder berichtgeving door VTM Nieuws. “Door de hoge vraag is er meer tijd nodig voor het product om bij ons te geraken. Het is een tijdelijk fenomeen in sommige winkels, en geldt ook niet voor alle watersoorten”, nuanceert de woordvoerder.

Ook andere supermarkten zien het effect van de hitte op de vraag. Marktleider Colruyt spreekt van een grote vraag naar drinkwater, maar merkt geen opvallende tekorten. Idem bij Delhaize: “Er zijn geen structurele bevoorradingsproblemen. Lokaal kan wel eens een winkel met wat minder voorraad zitten, maar dat wordt dan de volgende dag weer aangevuld”, klinkt het.

Eenzelfde geluid valt te horen bij Albert Heijn. “Er is veel verbruik van water. De voorbije weken is er tot 30 procent meer verkocht. Maar er zijn geen toeleveringsproblemen. Individuele supermarkten kunnen door de grote vraag wel eens een bepaald product niet in het rek hebben”, klinkt het.