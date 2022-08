Jongen (8) aangevallen door haaien in Bahama’s: “Het leek wel een scène uit ‘Jaws’”

Een Britse jongen van acht jaar oud is in beide benen gebeten door verpleegsterhaaien voor de kust van het eiland Compass Cay, in de Bahama’s.

Finley Downer maakte samen met zijn vader en zusjes Lily (9) en Emily (12) een rondreis en bezocht vijf eilanden, toen hij in een lagune in Compass Cay aangevallen werd door drie verpleegsterhaaien. “Het leek wel een scène uit ‘Jaws’”, vertelt Michael Downer. De 44-jarige vader van Finley vreesde voor het leven van zijn zoon.

De jongen werd in veiligheid gebracht en voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Nassau. Daar moest Finley drie uur lang onder het mes moest. Intussen is het gezin teruggekeerd naar hun woonplaats in Kettering, in het Engelse graafschap Northamptonshire, waar de jongen verder kan herstellen.