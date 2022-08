Rangers-coach Van Bronckhorst aast tegen Union op revanche: “Kunnen situatie nog omkeren”

De Rangers moeten morgenavond tegen Union een 2-0 achterstand ophalen om door te stoten naar de laatste voorronde van de Champions League. Giovanni van Bronckhorst, de Nederlandse coach van de Schotse traditieclub, heeft er ondanks de lastige uitgangspositie een goed oog in. Hij rekent onder meer op de 50.000 fans die het Ibrox Stadium opnieuw in lichterlaaie moeten zetten.

“Tegen wie we ook uitkomen, wij hebben in eigen huis altijd vertrouwen. De sfeer is hier steeds fantastisch en ik ben er zeker van dat het morgen ook zo zal zijn. We krijgen morgen opnieuw een kans om de ploeg te zijn die we kunnen zijn samen met onze supporters”, vertelde Van Bronckhorst daags voor de wedstrijd in Glasgow.

Volgens de Nederlander zal het belangrijk zijn “goed te starten” aan de wedstrijd. “We willen doelpunten maken maar we mogen de organisatie evenmin uit het oog verliezen. Het evenwicht bepaalt alles. Maar ons doel is aanvallen en kansen bij elkaar spelen.”

Het 2-0 verlies in Leuven was wel een klap voor zijn groep, geeft Van Bronckhorst toe. “De hele ploeg was vorige week erg teleurgesteld. Maar nu krijgen we een kans om dit recht te zetten met een prestatie waarvan ik weet dat we die kunnen leveren. Vorige week toonden we niet ons normale Europese niveau. Morgen zullen we op een hoog niveau moeten presteren.”

Een uitschakeling tegen Union zou voor het ambitieuze Rangers een serieuze aderlating zijn. “We willen in de Champions League blijven”, benadrukte Van Bronckhorst. “De heenwedstrijd bracht ons niet het resultaat dat we hadden gewild maar morgen hebben we nog een thuismatch waarin we de situatie kunnen omkeren. Mijn doel en verlangen is om volgende week opnieuw in de Champions League te zitten.”

De winnaar van Rangers/Union treft later deze maand in de laatste voorronde Monaco, de ploeg van coach Philippe Clement, of PSV.

John Lundstram vergezelde Van Bronckhorst maandag op de persbabbel. Ook de Engelsman benadrukte dat er nog niets verloren is voor de Rangers.

“Ons doel is de Champions League bereiken. Iedereen wil daaraan meedoen. Morgen hebben we een wedstrijd af te werken en we denken aan niets anders dan de overwinning”, vertelde de controlerende middenvelder. “Over een wedstrijd als morgen moet je vooraf niet te veel praten. Wij weten wat er ons als spelers van Rangers te doen staat. We moeten het veld opgaan en presteren. We hebben onszelf in deze positie gebracht, maar we kunnen dit rechtzetten samen met onze fans. Iedereen in Europa weet hoe de sfeer hier op Europese avonden is. Dit hebben we morgen opnieuw nodig.”(belga)