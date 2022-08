Koninklijke harmonie Tessenderlo haalt 5de plaats op Wereld Muziek Concours

Tessenderlo

Op 31 juli nam de Koninklijke Harmonie Tessenderlo (KHT) deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, zeg maar de ‘Olympische spelen van de blaasmuziek’. Aan deze internationale wedstrijd namen deelnemers van over de hele wereld deel. De KHT behaalde een knappe vijfde plaats.

“Wij zijn een samensmelting van verenigde krachten van twee verenigingen: de Koninklijke Sint-Martinusharmonie Tessenderlo en de Koninklijke Harmonie Sint-Lutgardis Hulst-Tessenderlo”, zegt bestuurslid Iris Verbeeck. “Maar we zijn ondertussen uitgegroeid tot een volledig nieuw orkest. Een orkest dat aan zijn eigen geschiedenis aan het bouwen is, met zijn eigen nieuwe identiteit en dat een warme muzikale thuis is voor muzikanten van Tessenderlo en omstreken. We behaalden een prachtige vijfde plaats in de tweede divisie. Aangezien ons orkest nog maar vijf jaar bestaat, waaronder twee coronajaren waarin er bijna niet gerepeteerd mocht worden, is dit toch wel een heel mooie prestatie.” zb