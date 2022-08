Deelnemers Wereldspelen voor Politie & Brandweer gehuldigd

Lommel

De Lommelse politie en brandweer zetten twee weken geleden sterke prestaties neer op de Wereldspelen voor Politie & Brandweer in Rotterdam. De medaillewinnaars werden vorige maandag in de bloemetjes gezet door de Lommelse burgemeester Bob Nijs.

Bij de Lommelse politie behaalde Niels Vreys (35) een gouden en bronzen medaille in het wielrennen. Hij behaalde goud in de discipline korte afstand/criterium/sprint en brons in de tijdrit. Cliff Vansummeren (48) behaalde een zilveren medaille bij de tijdrit in het wielrennen. Bij de Lommelse brandweer nam Arpad Farkas (49) een bronzen medaille mee naar huis in het indoor roeien. Benny Claes (49) van de Lommelse politie greep net naast de medailles in de wegrit en tijdrit. Hij werd twee keer vierde.

“Het was een unieke mogelijkheid om mee te doen aan deze spelen”, zeggen Niels, Cliff, Benny en Arpad. “Het was dit jaar zo dicht bij huis en er was een heel groot deelnemersveld qua aantal deelnemende landen. De Wereldspelen voor Politie en Brandweer gaan om de twee jaar door. Nu was het drie jaar geleden dat de vorige editie plaats vond, dus volgend jaar is er al een volgende editie. De wedstrijden zijn ingedeeld per 5 jaar leeftijdscategorie. Er waren ook nog gepensioneerde politie- en brandweermannen die meededen bij de 75+. Dus we kunnen nog een hele tijd blijven doorgaan.” (nma)