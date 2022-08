Na Matias Galarza ook Rasmus Carstensen in België om contract bij KRC Genk te tekenen

Galarza, die voor zes miljoen euro overkomt van Argentinos Juniors in zijn thuisland, landde maandagmiddag - na een uur of vijftien vliegen met tussenstop in Madrid - op Zaventem. Niet alleen, maar vergezeld door zijn vrouw en dochter. Daarna zette hij koers naar het Carbon Hotel in Genk.

Daar is de middenvelder van zes miljoen: Matias Galarza in België om bij KRC Genk te tekenen. — © Het Belang van Limburg

Ook Rasmus Carstensen, de 21-jarige Deense rechtsback die voor zo’n drie miljoen euro overkomt van Silkeborg, kwam maandagnamiddag aan in Limburg. Beide spelers leggen uiteraard eerst hun medische/fysieke tests af alvorens een contract te tekenen bij blauw-wit.

© Boumediene Belbachir