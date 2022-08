Het wordt de komende dagen puffen en zweten met temperaturen die in de buurt komen van 35 graden. Met de hittegolf in het verschiet, is het uiteraard aanlokkelijk om in een vijver, beek of zelfs kanaal te duiken. Maar dat doe je – hoe hard je ook naar afkoeling zoekt – beter niet. “We zijn de strengste regio van Europa op dat vlak en dat zal veranderen. Maar nu is het nog steeds verboden.”