Beringse dealer krijgt 20 maanden cel voor 21ste veroordeling

Een 55-jarige Beringenaar is maandag in Hasselt veroordeeld tot 20 maanden cel voor het dealen van speed en voor het bezit van cannabis. De vijftiger is al 32 jaar op de dool door zijn drugsverslaving en heeft een acht bladzijden dik tellend strafblad.

De politie hield de woning van de Beringenaar al een tijdje in de gaten nadat er weer berichten opdoken dat hij drugs verkocht. Een afnemer wisten de agenten te onderscheppen waarna er op 25 maart dit jaar een huiszoeking volgde. De speurders troffen 120 gram speed, een gebruikershoeveelheid cannabis en twee precisieweegschalen aan. Aanvankelijk betwistte de verdachte alles. Uiteindelijk ging hij door de knieën na de bekentenissen van twee afnemers. Op het moment van de betrapping was de vijftiger vrij onder voorwaarden. “Sinds er prostaatkanker bij hem is vastgesteld, heeft hij zijn gedrag veranderd. Er is een klik gemaakt in zijn hoofd. Hij weet dat het fout was en is bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen”, pleitte zijn advocate Lia Van de Weyer. Bij de bepaling van de straf kon de rechtbank niet anders dan rekening houden met de dader zijn crimineel verleden. Al twintig keer eerder werd hij veroordeeld. “Hij heeft geen lering getrokken uit talloze voorgaande veroordelingen en blijft zich schuldig maken aan strafbare feiten”, aldus het vonnis. Het komt hem op 20 maanden cel en 8.000 euro boete te staan. Daarnaast is een vermogensvoordeel van 560 euro verbeurd verklaard.