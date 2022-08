Bekende Nederlander kust voor de ogen van zijn vrouw met een ander: “Alleen als ze erbij is.” Kan zo’n open relatie werken?

De Nederlandse cabaretier Steven Brunswijk heeft veel noorderburen gechoqueerd: drie weken na zijn huwelijk werd hij op de Amsterdamse Pride tongzoenend ‘betrapt’ met een andere vrouw. Zijn echtgenote stond erop te kijken, was allesbehalve in shock en draaide zelf een andere dame binnen. Buitenechtelijk kussen zit namelijk in hun afsprakenpakket. “We hebben er goed met elkaar over gesproken en het is alleen leuk als we samen zijn”, zegt Brunswijk over de opgedoken beelden. Kan zo’n relatie werken? Relatietherapeuten geven hun visie.