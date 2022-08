Martha Mouling is 100: “En het gaat nog heel goed”

Hasselt

Je hebt zo van die mensen waarop de jaren veel minder vat lijken te hebben. Martha Mouling, net 100 geworden, is daar een levend voorbeeld van. Helder van geest en rad van tong vertelt ze ons haar levensverhaal. Dat begon in een boerengezin in Rapertingen, waar ze als tweede oudste van acht kinderen ter wereld kwam. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, bleef Martha op haar 14de thuis om zich in het huishouden en op de boerderij verdienstelijk te maken. Hard werken dus, iets wat ze haar hele leven zou blijven doen. Op haar 21ste leerde ze op Hasselt-kermis haar man Jean kennen. Na het huwelijk woonde het gezin een tijdje in Godsheide en Beverst, vooraleer een definitieve stek te vinden in Diepenbeek, vlak naast de kerk van Lutselus. Die kerk zou in Martha’s leven een belangrijke rol spelen. “Ik ging elk weekend naar de mis, soms zelfs meer dan een keer en het zondagse lof sloeg ik ook zelden over”, lacht Martha. Jean was behalve boer, loonwerker en leverancier van dranken ook paardenhandelaar. “We hadden zelf ook paarden en drie van onze kinderen deden aan jumping”, vertelt Martha met glinsterogen. “Elke zondag waren we te vinden op paardentornooien, heel België hebben we afgereisd en daar heb ik erg van genoten.”

Ook na de dood van Jean in 1989 bleef Martha erg actief. Ziekenzorg, met haar vriendin Fie naar Lourdes, reizen naar Italië of Spanje en sokken en truien breien voor kinderen en kleinkinderen, altijd was ze bezig. Op haar 97ste sloeg het noodlot toe: na een val kon Martha niet langer in haar huis blijven wonen en dus trok ze naar het Salvator rusthuis. “Het gaat nog heel goed”, besluit ze. “Ik lees nog elke dag het Belang, volg het nieuws op TV en kijk heel graag naar natuurfilms en programma’s over paarden!” raru

Naam echtgenoot: Jean Knaepen

Geboortedatum: 07/08/1922

Geboorteplaats: Rapertingen (Hasselt)

Woonplaats: WZC Salvator Hasselt

Beroep: huisvrouw

Kinderen: Alice (78), Guido (74), Godelieve (73), Yvan (69), Ria( 68) en Carine (61)

Kleinkinderen: Conny (52), Benny (51), Miet (49), Davy (45), Ellen (45), Petra (51), Cindy (46), Annemie (42), Sygurd (41) en Shana (35 )

Achterkleinkinderen: Jeff (28), Kaat (25 ), Kennet (22), Ysatis (22), Yoshi (21), Torsten (14), Hannelore (15), Jonathan (12), Liander (9), Dylan (23), Britney (21), Justin (20) en Joran (13)