Na 40 jaar weer zomerfeest in Heilig Hartwijk

Hasselt

Zondag vonden op het Heilig Hartplein en in en om de Heilig Hartkerk opnieuw wijkfeesten plaats. En dat was een schot in de roos, want er kwamen veel mensen genieten van de optredens, demonstraties en verkoopstanden. “Ongeveer 40 jaar geleden werden hier voor de laatste keer wijkfeesten georganiseerd en dat aan die mooie traditie een einde was gekomen, vond ik bijzonder jammer”, vertelt organisator Ines Krefel. “Daarom heb ik via het platform Hoplr een oproep gelanceerd en daar heb ik verrassend veel reacties op gekregen. Met ons zomerfeest hebben we een dubbele bedoeling: onder het motto ‘van digitaal in onze zetel tot samen zomeren!’ willen we de mensen van de wijk de kans geven elkaar op een leuke manier te ontmoeten, en we willen onze kerk propageren als ideale plek voor optredens en voorstellingen. Vandaag kunnen de bezoekers bijvoorbeeld genieten van de orgelmuziek van de vier professionele organisten die in de wijk wonen, van vertellingen door het Genootschap ter Bevordering van de Voordracht- en Vertelkunst en van de gidsbeurten door historica Annemie Reysen.” raru