Spurkenaren vieren uitbundig kermis in grote tent

Bilzen

In Spurk werd afgelopen week weer ouderwets kermis gevierd. “Dit nostalgisch feest is al sinds 1896 een begrip in Spurk en wijde omgeving”, vertelt voorzitter Jos Roofthooft. Vierduizend bezoekers genoten tijdens het vierdaagse gebeuren van onder andere een prachtige koers, een reuze kienavond, een geweldig feest en optredens. “Onze tent van 600 vierkante meter is het middelpunt van al deze feestelijkheden. Met zo’n 60 medewerkers zorgden we dat alles gesmeerd verliep”, stelt coördinator Eric Gielkens. Toen de DJ het feest rond 3 uur afsloot afsluit zongen 600 jonge feestvierders uit volle borst het Limburgse volkslied. “Een kippenvelmoment”, aldus Roofthooft. “Onze twee BOB-chauffeurs stonden trouwens stand-by om de mensen met een glaasje te veel op gratis naar huis te rijden.” (joge)