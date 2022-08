Simon en Peter hebben de snelste benen van Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

De zomer is ook het kermisseizoen in Nieuwerkerken en deelgemeenten. En wie kermis zegt, zegt kermiskoers, zo denken ze bij de familie Secretin. “We wilden iets organiseren voor alle wielerliefhebbers en wielerclubs in Nieuwerkerken”, vertelt Tom Secretin. “Uiteindelijk zijn het vier kermiskoersen geworden. Maar eigenlijk ging het vooral om het plezier. Zo reden we de eerste twintig kilometer altijd achter een volgwagen. De minder getrainde amateurs konden dan zeker volgen tot halfweg koers. Iedere ronde was er een tussensprint met onder meer een bak bier of een fles cava als inzet. Daarna volgde dan het gewone wedstrijdgedeelte van nog eens twintig kilometer.” Het initiatief werd alvast gesmaakt. Verdeeld over de vier wedstrijden kwamen zo‘n veertig amateur-renners van 20 tot 60 jaar oud aan de start. Er werd ook een klassement bijgehouden. Simon Ransy is de eindwinnaar bij de deelnemers jonger dan veertig, en Peter Ringgoet bij de renners boven de veertig jaar. len