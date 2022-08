DILSEN-STOKKEM

Mandenvlechters in Stokkem. Vroeger zaten ze met honderden te vlechten op straat. Vandaag is er nog één: Frans Davids (78). Omdat het beroep van rietvlechter niet verloren mag gaan heeft Frans een eigen atelier geopend. In zijn atelier kan je individueel of in groep met wissen op een originele bank je eigen mand maken.