Beloega in sluis in Franse rivier de Seine is in “stabiele toestand”

De beloega, een walvisachtige, die afgelopen dinsdag in de Franse rivier de Seine werd gespot was maandagochtend in een stabiele toestand, zo meldt de ngo Sea Shepherd.

De ngo heeft geen “achteruitgang van zijn staat” geobserveerd. “Hij blijft op zijn hoede maar eet nog steeds niet”, aldus Sea Shepherd Frankrijk. Volgens de lokale prefectuur zijn intussen verschillende pogingen ondernomen om het dier, dat erg mager is, te voeden, maar zijn die voorlopig zonder succes. Dag na dag verslechteren daardoor zijn overlevingskansen. Bovendien is een lang verblijf in de sluis, waarvan het water stilstaand en warmer is in vergelijking met zijn natuurlijke habitat, schadelijk voor zijn gezondheid.

De beloega is vier meter lang en bevindt zich op 70 kilometer ten noordwesten van Parijs. De dieren zijn koud water gewoon. Het is uitzonderlijk dat de soort zich in de rivier bevindt. Een mogelijke oplossing kan zijn een opening te maken in de sluis, in de hoop dat hij terugkeert naar het Kanaal. In mei bevond ook een orka zich in moeilijkheden in de Seine. Toen mislukten alle acties om het dier te redden, en stierf het uiteindelijk door honger.