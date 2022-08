Nu al vierde moslim doodgeschoten in Albuquerque: “Doelgerichte moorden”

In de Amerikaanse staat New Mexico roepen politie en justitie de hulp van de burgers in bij het opsporen van de dader of daders van vier moorden in Albuquerque. De slachtoffers werden de voorbije negen maanden doodgeschoten, volgens speurders is de kans groot dat hun overlijdens gelinkt zijn aan elkaar.

Het vierde slachtoffer werd vrijdagnacht doodgeschoten na het bijwonen van de uitvaartdiensten van de twee vorige slachtoffers, die de voorbije weken om het leven werden gebracht. De drie laatste slachtoffers behoorden tot dezelfde moskee, zegt woordvoerder Tahir Gauba.

Burgemeester Tim Keller meldt dat zijn politiediensten extra zullen patrouilleren in de buurt van moskeeën in Albuquerque. De grootste stad van New Mexico telt zo’n 3.000 tot 5.000 moslims, op een totale bevolking van 565.000 inwoners.

“Doelgerichte moorden op moslims”

In november vorig jaar werd het eerste slachtoffer neergeschoten. Politiebronnen bevestigen dat alle vier de slachtoffers uit Albuquerque moslims van Pakistaanse of Afghaanse origine zijn. Over de precieze omstandigheden van de laatste moord en de identiteit van de man is nog niet veel bekendgemaakt. Speurders omschrijven de drie eerste schietpartijen als “een hinderlaag”. Ook gouverneur Michelle Lujan Grisham van New Mexico heeft het over “doelgerichte moorden op moslimbewoners”.

De 62-jarige Democratische politica liet zaterdag weten dat ze de bijkomende versterking stuurt om de politie van Albuquerque te helpen bij het lopende onderzoek. “Deze doelgerichte moorden op moslimbewoners van Albuquerque zijn totaal onaanvaardbaar”, schrijft ze op Twitter. De gouverneur belooft dat de extra agenten van de staatspolitie de moordenaar of moordenaars voor zullen vervolgen. “Ze zullen worden gevonden”, klinkt het stellig.

De Amerikaanse president Joe Biden plaatste zondag een bericht op Twitter waarin hij zijn solidariteit betuigt met de moslimgemeenschap. “Deze haatdragende aanval hoort niet thuis in Amerika”, voegde hij er nog aan toe.

Enkele uren later maakten de politiediensten tijdens een persconferentie bekend dat ze een aantal sporen volgen. De politie heeft ook een oproep verspreid waarbij de hulp van burgers gevraagd wordt om uit te kijken naar een verdacht voertuig. Het gaat om een donkergrijze Volkswagen met getinte ruiten.