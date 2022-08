Clown Gekko steelt de show met circustechnieken voor jongeren

Dilsen-Stokkem

Oude ambachten sierden zondag de centrumstraten van Stokkem. Tussen klompenmakers en houtsnijkunstenaars stal Clown Gekko de show met verschillende circustechnieken. “Als clown moet je de mensen opvrolijken”, lacht Gekko. “Ik ben eerst met mijn onzichtbare hond gaan wandelen aan de lijn. Daarna leerde ik de jongeren hoe ze met borden kunnen draaien op een stok. Ballonnen plooien scoort ook bij de kleinsten.”

Tijn Jansen (3) uit As is blij met een aapje. “Ik heb een banaan gekregen”, vertelt Fin Pappafava (4) uit Louwel. Mats Weustenraed uit Lanklaar is fier op zijn vliegtuig. “Die ga ik straks aan papa Kevin en opa Martin laten zien. Papa zit op een huifkar en opa staat ergens te volksliedjes te zingen. Opa heeft sinds kort een nieuwe hobby als volkszanger.”

“De gemakkelijke circustechnieken leer ik graag aan kinderen”, zegt Clown Gekko. “Sommige jongeren zijn erg handig met de diabolo.” Zelfs de zoon van Clown Gekko leert al technieken aan jongeren. “Ik ben 15 jaar en omdat het vakantie is speel ik ook clown”, vertelt de tiener. “Of ik papa ga volgen in zijn optredens; weet ik nog niet. Het is wel grappig om mensen te amuseren.” mmd