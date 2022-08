Zeshonderd brommers en motoren verzamelen voor de elfde keer in Kanne

Riemst

De elfde editie van het Brommertreffen in Kanne was - mede door het mooie weer - weeral een schot in de roos. Ruim 300 brommertjes en evenveel zware motoren tekenden zondagvoormiddag 7 augustus present onder de Albertkanaalbrug voor de jaarlijkse rondrit. En ze waren er allemaal, knetterend, puffend en grommend: Zundapp, Kreidler, Sparta, Mobylette, Hercules, Florett, Flandria, Vespa... terwijl bij de zware jongens het chroom van de vele Harley Davidsons, Kawasaki’s, Honda’s, Yamaha’s en BMW’s stond te schitteren in een bedwelmende walm van olie en benzine. Blikvangers bij de ‘kleintjes’ waren o.m. een Oostduitse Simson uit 1971 van Roland Meerten (rechts) en een Solex Peperbus uit 1957. “Dit is pure nostalgie en de deelnemers vormen één grote vriendenkring. Ze delen allemaal eenzelfde fanatieke liefde: hun brommer of motor is immers hun passie”, aldus een tevreden organisator Vincent Bovens (tweede van rechts). Samen met de leden van Bromfietsclub Kanne stond hij borg voor twee prachtige routes: de brommers kregen 100 km voor de wielen richting Borgloon en Haspengouw, terwijl hun grote broers meer dan het dubbele mochten toeren richting Durbuy en de Ardennen. (eva)