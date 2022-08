Zuster Karita neemt afscheid van Leut en trekt naar Indonesië

Maasmechelen

De parochie van Leut heeft zondag tijdens de eucharistieviering afscheid genomen van zuster Karita Suharti (76). Na 40 jaar verlaat ze ons land en gaat terug naar Indonesië.

Het feestcomité had na de mis een receptie voorzien in het huis waar de zusters wonen. “Ik kwam in 1982 op vraag van bisschop Heusschen naar België en verbleef tussendoor in het Brusselse Sint-Gilles”, vertelt Karita. “Ik leerde Nederlands aan de dorpsschool in Leut en van de jongeren aan wie we catechese gaven en waar we spelletjes mee speelden.” Tijdens haar afscheidsviering werd de zuster verrast door het kerkkoor dat haar lievelingsliedje Edelweiss zong. De dirigent nodigde de zuster uit om een laatste keer mee te zingen. “Ik ga jullie missen, maar hou van jullie allemaal”, sprak Karita haar dank uit. jth