Om de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs veilig te laten verlopen, test het Franse ministerie van Defensie een antidronewapensysteem. Het gaat om een laserwapen dat vijandige drones kan verblinden of er zelfs een gat in kan branden. Kijk in bovenstaande video mee naar beelden van een demonstratie met het laserwapen.