Twee weken bakken en braden, maar er is ook goed nieuws: Frank Deboosere voorspelt amper tropische nachten

De komende twee weken is het bakken en braden geblazen tijdens de eerste echte hittegolf van dit jaar. Velen beginnen bij de gedachte alleen al spontaan te zweten. Maar er is ook goed nieuws: we zullen bijna niet te maken krijgen met snikhete nachten. “Dit weekend krijgen we wellicht één of twee tropische nachten, maar daar blijft het waarschijnlijk ook bij”, voorspelt weerman Frank Deboosere.

Het wordt opnieuw warm, heel warm. Volgens het KMI krijgen we voor minstens 12 opeenvolgende dagen een temperatuur van 25 graden en meer. Op sommige plaatsen in het land kan het kwik voor drie dagen zelfs boven de 35 graden stijgen. We kunnen officieel spreken van een hittegolf wanneer we minstens vijf dagen meer dan 25 graden meten, waarvan drie meer dan 30 graden.

LEES OOK. Hittegolf kan 12 dagen duren, en mogelijk krijgen we zelfs een ‘superhittegolf’

“Vooral in de steden zal je de hitte goed kunnen voelen, want daar komt veel meer verharding - dus asfalt en beton - voor die overdag de warmte opnemen en die geleidelijk aan weer afgeven”, zegt Frank Deboosere. “Dat fenomeen noemen we ook wel hitte-eiland-effect, omdat de warmte in stadscentra maar moeizaam weg kan. Daardoor blijft het er ’s avonds en ’s nachts warmer dan op het platteland.”

Wie nu al zijn nachtrust als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen, hoeft niet te panikeren. Er liggen amper tropische nachten in het verschiet. Dat zijn nachten waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. “Dit weekend, wanneer het kwik tussen de 32 en 35 graden aangeeft, zullen we wellicht nog één of twee tropische nachten doormaken”, zegt Deboosere. “Maar daar zal het waarschijnlijk ook bij blijven.”

Hoe dit komt? “In de maand augustus duren de nachten gemiddeld anderhalf uur langer dan op 21 juni, de langste dag van het jaar. We krijgen minder zonlicht waardoor het ’s nachts meer afkoelt.”

Magere troost

“Maar vergis je niet”, gaat Deboosere verder. “Het mag dan ’s nachts ietsje frisser zijn dan in juli, het wordt toch nog stevig puffen en zweten. Het record voor de warmste nacht, dateert van 4 juli 2015. Toen werd er ‘s nachts in Ukkel een minimumtemperatuur van 24,4 graden gemeten. Dat zullen we wellicht niet halen. Maar als het een hele dag boven de 30 graden is geweest, dan krijg je die warmte maar moeilijk uit je huis en zal de gevoelstemperatuur voor veel mensen toch nog onaangenaam warm blijven.”

LEES OOK. De kans is groot dat je wakker ligt van de hitte: deze tips kunnen helpen

Wil je jouw woning verkoelen? “Zwier dan alle ramen open als de buitentemperatuur lager ligt dan binnenshuis. Al zal je dan meestal moeten wachten tot 22 of 23 uur ’s avonds of zelfs tot middernacht, want de temperaturen kunnen nog tot 21 uur zeer hoog oplopen. De beste manier om de temperatuur in je huis naar beneden te krijgen, is tocht creëren in jouw woning. Het ideale scenario is om twee ramen tegenover elkaar te openen.”

Vroeger kwamen tropische nachten nog veel minder voor dan vandaag. Ook dat heeft met de klimaatopwarming te maken. “In de 19e eeuw bestond dat eigenlijk niet. En dertig jaar geleden zaten we op een gemiddelde van 1,4 tropische nachten per jaar. Zelfs in de beruchte zomer van 1976 telden we ‘slechts’ 2 tropische nachten. Dit jaar staat de teller al op 4, wat relatief veel is”, besluit Deboosere.