Buurtcomité Runkelen nodigt buurtbewoners uit in ontmoetingscentrum

SINT-TRUIDEN

Het buurtcomité van de Ossewegstraat heeft de fakkel doorgegeven aan het pas opgerichte buurtcomité van Runkelen. “Onze eerste opdracht was een buurtfeest organiseren in het ontmoetingscentrum Den Andries en daarvoor hadden wij een aantal mensen uit elke straat van ons kerkdorp samengebracht. Het werd een geslaagd initiatief want ruim 200 inwoners schreven zich in voor onze barbecue terwijl de kinderen konden genieten van een uitgebreid kinderspelenveld. Opdracht geslaagd, gewoon om de mensen samen te brengen zodat de inwoners van Runkelen elkaar leren kennen”, zegt voorzitter Inge Hoeven. jcr