Geblesseerde Ibe Beckers mist BK, zilver voor Ines Solé op EK

Op het EK waterski in Griekenland heeft Ines Solé (MWK) zilver behaald in de slalom bij de U14. Ze legde een knap parcours af met 3,00/52/12,00. De Genkse Ibe Beckers heeft dan weer forfait moeten geven voor het BK in l’Eau d’Heure. Zij sukkelt met een knieblessure en moet wellicht onder het mes.