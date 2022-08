KSA’ers op oerkamp aan Tongerse basiliek in… Blegny

Tongeren

Zo’n 75 oud-leden en leden van KSA Tongeren hebben deelgenomen aan het ‘oerkamp’ in Blegny. De oudste deelnemer was 85 en de jongste 16. Ze beleefden er een onvergetelijke vierdaagse. “Bij aankomst op de kampplek bezorgde een maquette van de Tongerse basiliek ons kippenvel”, vertelt Ludo Tomsin. “In deze hechte vriendengroep voelden we ons weer 16 jaar. We hebben gezongen en vooral veel plezier gemaakt”. Roderick Peters zorgde voor het scenario en Roger Swerts voor het protocol. Er stonden onder meer een dagspel, een trektocht en ochtendgymnastiek op het programma. Tijdens de barbecue kwam de brandweer langs om het kampvuur te doven. De volgende editie is voorzien in 2025. De ‘oerleden’ zijn al aan ’t aftellen. diro