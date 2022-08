Oudsbergen

In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen zijn ze extra waakzaam voor de hittegolf van deze week. Veel wilde dieren kunnen door de warmte moeilijk eten vinden of geraken uitgedroogd. Daarom gaan de verzorgers extra waterbakjes voorzien. Momenteel vangt het centrum meer dan 100 egels op, wat behoorlijk veel is. Ook de mensen thuis kunnen hun steentje bijdragen in hun eigen tuin.