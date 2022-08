Komt er juridische slag tussen Alpine en Oscar Piastri? “Nog nooit meegemaakt, maar contract is waterdicht”

Otmar Szafnauer, de teambaas van Formule 1-renstal Alpine, heeft in de Spaanse krant El Confidencial zwaar uitgehaald naar Oscar Piastri. “Ik had meer loyaliteit verwacht”, klinkt het nadat de 21-jarige Australiër vorige week liet weten niet de opvolger te zullen worden van Fernando Alonso, die naar Aston Martin trekt.

“Hij zou meer respect moeten tonen voor het team dat zich om hem heeft bekommerd en hem in het F1-circuit heeft geïntroduceerd”, hekelde Szafnauer. “Ik zit sinds 1989 in de Formule 1 en heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het gaat niet om de Formule 1, maar om de integriteit van een persoon”, vervolgde de Alpine-teambaas die voorts nog aangaf “miljoenen” in de ontwikkeling van de Formule 2-kampioen te hebben geïnvesteerd.

Nadat viervoudig Formule 1-kampioen Sebastian Vettel had aangekondigd op het einde van het seizoen het circuit te verlaten, werd bekendgemaakt dat Alonso zijn plaatsje bij Aston Martin zal overnemen. Alpine maakte daarop wereldkundig dat het toptalent Piastri een kans zou geven om in 2023 samen met Esteban Ocon voor de renstal te racen. De Australiër, momenteel al reserverijder bij Alpine, ontkende dat echter. Piastri zou azen op een zitje bij McLaren.

© ISOPIX

Alpine gaat er echter vanuit dat ze recht in hun schoenen staan. “We hebben een contract met Piastri, dat hij in november heeft ondertekend. We hebben met onze juristen overlegd en zij hebben ons verzekerd dat het om een waterdicht contact gaat”, besloot Szafnauer.

Piastri wordt beschouwd als een van de grootste talenten in de autosport. Hij won de Formule Renault Eurocup in 2019, werd Formule 3-kampioen in zijn eerste seizoen in 2020, en kroonde zich vorig jaar tot Formule 2-kampioen. Hij voegde zich zo bij George Russell en Charles Leclerc, die als enige andere coureurs de titel in de Formule 3 en vervolgens in de Formule 2 wonnen in hun eerste seizoen. Afgelopen november werd hij aangenomen als reservepiloot bij Alpine.