Vanaf volgende week opnieuw elke dag met en zonder afspraak: nieuw systeem moet drukte bij autokeuring verminderen

Het nieuwe systeem wordt ingevoerd op dinsdag 16 augustus. Elke weekdag zul je dan je voertuig nog vrij kunnen aanbieden, maar er kunnen ook weer afspraken gemaakt worden. Die beslissing werd genomen na spoedoverleg tussen de minister en koepelorganisatie GOCA Vlaanderen.

“Ik heb er alle begrip voor dat niet iedereen een afspraak wil of kan maken”, zegt minister Peeters. “Maar daarnaast willen mensen uiteraard een toeslag vermijden of met een gekeurde en dus veilige wagen op vakantie vertrekken. Voor veel mensen blijkt deze vrije aanbieding een belangrijk vangnet, maar is één dag per week ontoereikend. Ik stelde bovendien vast dat in de autokeuringscentra van Autoveiligheid - Limburg, Antwerpen en een deel van Vlaams-Brabant - waar men al geruime tijd dit gemengd systeem toepast, de problemen eerder beperkt zijn, dus heb ik geëist dat alle keuringscentra zich zo snel mogelijk aanpassen. De keuringscentra moeten bovendien kunnen garanderen dat iemand die voor een herkeuring terug moet komen, dit binnen de voorziene periode kan.”

Ondanks het feit dat de aanbiedingen nu meer verspreid kunnen gebeuren, raadt GOCA Vlaanderen wel nog steeds aan om de druktebarometer te raadplegen via de websites van de keuringsondernemingen.