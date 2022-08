Een Chiro-jongen is zondagnacht rond 1 uur gewond geraakt bij een incident op de Witte Torenstraat in Bree. De jongen kregen slagen in het gezicht. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht en kon kort nadien weer naar zijn jeugdkamp in Bree. Politie Carma heeft een pv opgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen.

