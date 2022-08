Opnieuw zorgen over gezondheid van Queen Elizabeth na afgelasting jaarlijks evenement

Koningin Elizabeth II laat verstek gaan voor een evenement in de zomerresidentie van de Britse koninklijke familie in Schotland, wat geruchten voedt over de broze gezondheid van de Queen.

De 96-jarige vorstin verblijft sinds eind juli in het kasteel Balmoral, in de Schotse Hooglanden. De geplande ceremonie op het immense landgoed in Aberdeenshire wordt volgens Britse media vervangen door een kleinschalig privé-evenement.

Elizabeth, die de laatste maanden kampt met een wankelende gezondheid, was vorige maand ook al niet aanwezig bij de start van de Commonwealth Games in Birmingham. Ze miste eerder eveneens verschillende festiviteiten naar aanleiding van haar 70-jarig jubileum als koningin van het Verenigd Koninkrijk. Het land vierde toen haar platina jubileum met vier dagen van parades, straatfeesten en andere evenementen door heel Groot-Brittannië en het Gemenebest.

Een bron binnen het koningshuis liet aan de Britse tabloid The Mirror weten dat het een teleurstelling is dat ceremonie niet zoals gepland kan doorgaan. Andere bronnen wijten de gewijzigde plannen aan de verminderde mobiliteit van de Queen. Buckingham Palace probeert de geruchten over de zwakke gezondheid van de vorstin af te zwakken en benadrukt dat een privé-evenement voor “meer comfort” zorgt in de agenda van de koningin.

De Britse koningin Elizabeth II is de op een na langstzittende monarch ooit. ‘Zonnekoning’ Lodewijk XIV van Frankrijk regeerde van 1643 tot 1715 en zat daarmee 72 jaar en 110 dagen op de troon. De Queen kan dat record op 25 mei 2024 evenaren.