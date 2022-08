Auto crasht in maïsveld in Riemst tijdens achtervolging met snelheid van 160 km/u

Een snelheidsovertreder heeft het gaspedaal nog sneller ingeduwd om aan de politie te ontkomen in Riemst. Met een snelheid van 160 km/u ging het zaterdagnacht - bij momenten al spookrijdend - door het centrum. De Ford Mondeo crashte in een maïsveld langs de Visésteenweg. De inzittenden gingen lopen. Een 21-jarig meisje uit Tongeren werd vrij snel gevat.

Het meisje bleek passagier. Ze kon aan de rand van het maïsveld worden aangetroffen. De bestuurder werd die nacht niet meer gevonden, ook niet met de hulp van de speurhond. De politie heeft in het voertuig heel wat aanwijzingen naar de bestuurder gevonden. Hij wordt opgespoord en hem wachten heel wat pv’s.

De bestuurder van de Ford Mondeo kruiste zaterdagnacht een anoniem dienstvoertuig. De politie maakte rechtsomkeer om de snelheidsduivel uit het verkeer te halen. Op de Bilzersteenweg richting Riemst haalde de Ford snelheden tot 160 km/u. In het centrum van Riemst had de bestuurder grote moeite om de controle over zijn voertuig te behouden. Bij het verkeerseiland ging het bijna fout. De vluchtauto haalde meerdere gevaarlijke toeren uit en ging over meerdere stukken tegen het verkeer in rijden.

Op de Visésteenweg ging het fout. Daar raakte hij de controle over het voertuig kwijt. De Ford vloog rakelings langs een bushokje dwars over de weg tot in een maïsveld. Daar gingen de inzittenden lopen.

