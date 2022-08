“Verboden te sterven in het weekend”: grote hoeveelheid bizarre wetten leidt tot wedstrijd in Frankrijk

Vorig jaar kwamen er in Frankrijk 83.000 pagina’s met nieuwe Franse wetten bij. En die stijging is al een tijdje een trend. Het aantal wetsartikels is in 20 jaar tijd met 73 procent gestegen. Maar veel van die wetten zijn eigenlijk overbodig. Sommige zijn zelfs ronduit belachelijk en slaan werkelijk nergens op. Zo is het in La Gresle verboden om te sterven op een feestdag of in het weekend. In Challans is het verplicht dat op zondag de zon ook effectief schijnt en in Briollay mogen muggen er niet de zomer doorbrengen. Het bekendste geval is waarschijnlijk het gemeentelijk decreet dat in 1954 in Châteauneuf-du-Pape werd ondertekend. Dat decreet verbiedt ufo’s over de stad te vliegen of er te landen.

Het zijn dan wel officiële regels, toch moeten die niet altijd even serieus genomen worden. Zo was het ufo-verbod in Châteauneuf-du-Pape bijvoorbeeld een reclamestunt om de lokale wijn te promoten. En met succes: de wijn is wereldbekend en er werd nog nooit een ufo gespot. Het muggenverbod was dan weer een gevolg van overstromingen. Inwoners klaagden van de grote hoeveel vervelende beestjes na die overstromingen van juli 2018, waardoor de burgemeester een verbod uitvaardigde. Humoristisch bedoeld, klonk het.

En het verbod op sterven op feestdagen en in het weekend was eigenlijk een protestactie. Op zondag 1 december 2019 moest de burgemeester van La Gresle, dat nog geen 1.000 inwoners telt, meer dan twee en een half uur zoeken naar een arts die een overlijden moest vaststellen. Om dat nijpende tekort aan artsen aan te kaarten schreef ze het bizarre decreet uit.

Wedstrijd

De jurist Raphaël Costa raakte geïnspireerd en begon de bizarre regels te bundelen op zijn twitter-account ‘Curiosités Juridiques’. Ondertussen heeft hij bijna 350.000 volgers en door die enorme populariteit schreef hij een wedstrijd uit om de meest ‘ongewone’ gemeentelijke verordening van het jaar te vinden. “Wij willen de burgemeesters van kleine steden aanmoedigen om deze zomer de origineelste gemeentelijke decreten uit te schrijven om hun erfgoed in de verf te zetten of een probleem dat zich op plaatselijk niveau voordoet, te relativeren”, vertelde Costa aan La Gazette.

Een uitgebreide jury, waaronder ook de voormalige Franse premier Édouard Philippe, zal oordelen over de bizarre wetten en het resultaat op 16 september bekendmaken.

(sgg)