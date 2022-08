Hollywoodactrice Jessica Chastain brengt een bezoek aan Oekraïense president Zelenski

De Amerikaanse actrice Jessica Chastain, onder meer bekend van The eyes of Tammy Faye en Interstellar, is naar Oekraïne gereisd. Ze zag met haar eigen ogen de desastreuze gevolgen van de Russische invasie en ontmoette de president.

Oscarwinnares Jessica Chastain was dit weekend in de Oekraïense hoofdstad Kiev, waar ze onder meer het kinderziekenhuis van Okhmatdyt bezocht. Ze ontmoette ook president Volodimir Zelenski en het hoofd van de presidentiële regering Andrii Yermak. Chastain kwam bovendien niet alleen om haar steun te betuigen aan het land ...

Volgens Zelenski was ze er ook om concrete plannen te maken. “We bereiden een belangrijk humanitair evenement voor”, sprak hij zijn landgenoten toe in een filmpje. “Ik ben alle vrienden van Oekraïne in het buitenland dankbaar en iedereen die helpt onze banden in de wereld uit te breiden. We doen er alles aan om te winnen, alles om ons land te beschermen”, zei hij nog.

Bij een fotoreeks van de ontmoeting met de Hollywoodster schreef hij nog dat bezoekjes van sterren hard worden geapprecieerd. “Ze zijn enorm waardevol. Hierdoor zal de wereld de waarheid over wat er in ons land gebeurt nog meer horen, kennen en begrijpen.”