Dortmund-verdediger Nico Schulz beschuldigd van mishandelen zwangere vriendin, die hij in buik zou hebben geschopt

De Duitse voetbalinternational Nico Schulz van Borussia Dortmund wordt beschuldigd van huiselijk geweld. De 29-jarige vleugelverdediger zou in 2020 zijn toenmalige vriendin hebben mishandeld. Ze was op dat moment zwanger en zou door Schulz meerdere keren in haar buik zijn geschopt.

Nadat Duitse media hadden gemeld dat de vrouw een aanklacht heeft ingediend tegen Schulz, ging Dortmund direct in gesprek met de voetballer. “De speler ontkent de aanklachten. Nico Schulz heeft ons laten weten dat hij zich met hulp van een advocaat gaat verdedigen tegen deze aantijgingen”, meldt de club in een verklaring.

“De beschuldigingen, waarvan Dortmund pas door de media op de hoogte was gesteld, zijn schokkend. Dortmund neemt dit zeer serieus en distantieert zich van iedere vorm van geweld. De club is echter geen partij in deze zaak en heeft dus ook geen toegang tot het dossier.”

In buitenlandse media circuleert er ook een vermeend WhatsApp-gesprek tussen Schulz en zijn toenmalige vriendin. Dat gesprek zou ook gebruikt worden in de aanklacht. “Je sloeg me terwijl ik naakt was in mijn eigen woning”, stond er onder meer in het gesprek te lezen. “Je hebt me elke dag beledigd.”

Schulz ontbrak zaterdag bij de start van de competitie tegen Bayer Leverkusen (1-0). De twaalfvoudig international van Duitsland speelt sinds 2019 voor Dortmund, maar komt niet voor in de plannen van trainer Edin Terzic.