Hoge bevelhebber Pakistaanse taliban gedood bij aanslag in Afghanistan

Een hoge bevelhebber van de Pakistaanse taliban, die het brein was achter enkele van de dodelijkste aanslagen van de voorbije jaren, is bij een aanslag in Afghanistan omgebracht. Washington zocht al langer naar Abdoel Wali Mohmand, ook bekend onder de alias Omar Khalid Korasani, en had een beloning van drie miljoen dollar veil voor informatie over waar de man zich bevond.

Een bermbom bracht het voertuig waarin Khorasani zat tot ontploffing. Dat gebeurde in de Afghaanse provincie Paktika, die grenst aan Pakistan.

De Pakistaanse taliban bevestigde maandag de dood en liet weten dat er binnenkort een langere verklaring komt over het overlijden. Khorasani stapte enkele jaren terug op uit Tehreek-Taliban Pakistan (TTP), een koepelorganisatie boven verschillende islamistische groeperingen, om met Jamaat oel Ahrar een eigen terreurgroep op te starten. Die zat onder meer achter een aanslag in Lahore in 2016, waarbij op Pasen 75 doden in de christelijke gemeenschap vielen. Later ontbond Khorasani die groepering en sloot hij weer aan bij TTP.

Zeker twee andere taliban-bevelhebbers zijn ook omgekomen bij het bombardement op zondag, een week nadat al-Qaidatopman Ayman al-Zawahiri in Kaboel werd omgebracht bij een Amerikaanse drone-aanval.

Vermoed wordt dat Khorasani nauwe contacten onderhield met al-Qaida-oprichter Osama bin Laden en zijn opvolger al-Zawahiri, maar het is niet meteen duidelijk of er een verband is tussen de drone-aanval en de bomaanslag.