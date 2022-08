Unicef zoekt dringend 64,6 miljoen dollar voor humanitaire hulp aan Haïti

In Cité Soleil, een wijk in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, lijdt één op de vijf kinderen aan acute ondervoeding. Sinds 8 juli woedt er een hevige bendeoorlog waardoor mensen de wijk niet kunnen verlaten om te gaan werken en een inkomen te verwerven, waardoor één op de twintig kinderen zelfs dreigt te overlijden door ondervoeding. Unicef trekt aan de alarmbel en heeft zo’n 64,6 miljoen dollar nodig om nodig om meer dan een half miljoen kinderen humanitaire hulp te bieden.

“Door de verminderde toegang tot basisgezondheidszorg, voeding, zuiver water en sanitaire voorzieningen als gevolg van het escalerende geweld, in combinatie met de stijgende voedselprijzen, is een op de vijf kinderen in Cité Soleil in Port-au-Prince acuut ondervoed”, klinkt het bij Unicef.

Unicef en het ministerie van Volksgezondheid (MSPP) hebben al gebruiksklare therapeutische voedingsmiddelen, therapeutische melk en essentiële geneesmiddelen ter beschikking gesteld en steunen gezondheidswerkers in de gemeenschap om de screening en doorverwijzing van gevallen van ondervoeding op te voeren. Tot dusver zijn 9.506 kinderen gescreend op acute ondervoeding en hebben 1.918 ondervoede kinderen een levensreddende behandeling gekregen.

Om een verdere verslechtering van de voedingstoestand van moeders en kinderen te voorkomen, zorgt Unicef in gezondheidscentra en op gemeenschapsniveau mee voor de behandeling van acute ondervoeding, de aanvulling van micronutriënten, de bescherming en ondersteuning van de voedingsgewoonten van zuigelingen en jonge kinderen, ontworming en immunisatie en de verdeling van zinksupplementen tijdens perioden van diarree. Om een half miljoen kinderen humanitaire hulp te bieden is de organisatie dringend op zoek naar 64,6 miljoen dollar aan steun.