Hasseltse illustrator haalt inspiratie voor kinderboeken uit uitgestorven dieren: “Jammer dat ik nooit dino zag”

Eind augustus vindt in Hasselt en Genk het literaire festival Zin in Zomer plaats, maar nu al lopen in beide steden dertien illustratie-expo’s. In de Hasseltse boekhandel Grim hangen werken van Paddy Donnelly, een 37-jarige Ier die al dertien jaar in de provinciehoofdstad woont.

“Hoe ik in Hasselt terecht ben gekomen? Twee keer raden: door de liefde. In een pub in Belfast ontmoette ik een leuk meisje uit Herk-de-Stad, dat het uitwisselingsprogramma Erasmus volgde. En kijk, dertien jaar later zijn we nog altijd samen”, zegt Paddy Donnelly in uitstekend Nederlands. Tot zijn komst naar België woonde hij in het Noord-Ierse plaatsje Ballycastle, een uur rijden van Belfast. Hij maakte gebruik van de Good Friday Agreement (1998) om de Ierse nationaliteit aan te nemen.

“Sinds de Brexit is dat een groot voordeel. Met mijn Iers paspoort kan ik veel makkelijker heen en weer reizen tussen België en Noord-Ierland. Drie à vier keer per jaar gaan we op bezoek bij mijn familie, maar ik heb hier mijn stek gevonden. Ik ben webdesigner van opleiding en werkte drie jaar voor het Genkse bedrijf Nascom. Sinds 2012 ben ik zelfstandige.”

Maar vanwaar dan die passie voor illustreren? “Als kind tekende ik enorm graag, maar vanaf mijn twaalfde verdween die interesse. Pas tien jaar geleden nam ik de draad weer op. Als webdesigner had ik nooit het gevoel dat ik iets maakte met een lange houdbaarheidsdatum. Een website gaat slechts enkele jaren mee. Dat bracht me op het idee om kinderboeken te illustreren.”

Uitgestorven dieren

De boeken van Paddy Donnelly staan bol van de verbeelding. Vaak staan uitgestorven dieren centraal. De wolharige mammoet, de dodo, de quagga, de Tasmaanse tijger … “Als kind vond ik het superjammer dat ik nooit een dinosaurus in het echt kon zien. Ik ben ze – met uitstel – dan maar beginnen tekenen. (lacht) Ook de Noord-Ierse natuur is een inspiratiebron.”

“In Het meer dat verdwijnt loopt Lake Loughareema telkens leeg. Meara, een meisje van een jaar of tien, vraagt aan haar opa hoe dat komt. Hij vertelt iedere keer een mysterieus verhaal. Een meermin die de stop uit het meer trekt of een reus die het bevroren water als ijsklontje gebruikt bijvoorbeeld. Meara gelooft haar opa niet, tot hij haar meeneemt naar de top van een berg van het meer. Mijn drijfveer om zulke verhalen te verzinnen? De verbeelding bij kinderen stimuleren. Probaat middel tegen verzuring.”

Het meer dat verdwijnt, het debuutboek van Paddy Donnelly als auteur-illustrator, verscheen in vijf talen en werd meermaals onderscheiden. Het werd opgenomen in de longlist van de World Illustration Awards 2022. Daarnaast werd het bij de uitreiking van The Independent Publisher Book Awards 2021 in de categorie prentenboeken bekroond met een gouden medaille. Het werd ook opgenomen in de jaarlijkse lijst Best Children’s Books in China 2020.

Paddy Donnelly is nog maar vijf jaar aan de slag als illustrator, maar hij heeft al veertien prentenboeken op zijn palmares. Voor twee daarvan schreef hij ook de teksten. Daarvan werd er één vertaald in het Nederlands. In september verschijnt Fox & son Tailers, het derde boek waarvan Paddy Donnelly ook de teksten schreef. Het speelt zich af in een wereld waarin de dieren geen staart hebben. “Maar ze kunnen er wel één laten maken bij Fox en zijn zoon. Een staart krijgt daardoor de allure van een fashion statement. In een prentenboek bepaalt de illustrator de regels, zelfs op het vlak van taal. Het substantief tailer bestaat niet in het Engels. Dat zou tailor moeten zijn, maar ik vond het leuk om er heel even aan te sleutelen.”

Drie tips op Zin in Zomer

Naast Paddy Donnelly kan je deze maand nog twaalf illustratie-expo’s bewonderen in Hasselt en Genk. Wij kozen drie toppers die je niet mag missen.

1. Vrolijke chaos en menselijke dwaasheid door Lisse Loos

Lisse Loos studeerde af als illustrator aan de PXL-MAD School of Arts en doceert aan Kunstacademie Noord-Limburg. Ze is geen onbekende voor Het Belang van Limburg. Twee jaar geleden won de 27-jarige Peltse de Wanatoe Publieksprijs en de prijs van de Stad Hasselt. Daar loopt nu een raamexpo van haar in de vorm van een kleurrijk dubbelspel met twee grote, geïllustreerde doeken. Vrolijke chaos en menselijke dwaasheid zijn terugkerende thema’s in haar werk.

La Bottega, Raamstraat 17 in Hasselt

2. Beer en Pinguïn schitteren in raamexpo van Pieter Gaudesaboos

Pieter Gaudesaboos studeerde Vrije Grafiek, Grafische Vormgeving en Fotografie in Gent. Hij werkt vooral digitaal. De laatste jaren evolueren zijn illustraties van overvol naar sobere, goed gedoseerde beelden. Met zijn laatste boek Een zee van liefde won hij de Boon Literatuurprijs, zowel de juryprijs voor jeugdliteratuur als de publieksprijs. Tijdens zijn raamexpo ontmoet je het duo Beer en Pinguïn uit het winnende boek.

Onze-Lieve-Vrouwestraat 8 in Hasselt

3. Kitty Crowther in de Oude Gevangenis

De Oude Gevangenis in Hasslet vormt de setting voor een expo van een van ’s lands beste illustratoren: Kitty Crowther. Dochter van een Zweedse moeder en een Britse vader en opgegroeid in België: die achtergrond van drie culturen maakt haar werk bijzonder. Ze publiceerde al een veertigtal prentenboeken in meer dan twintig talen. Ze won in 2010 de Astrid Lindgren Memorial Award, de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur.

Oude Gevangenis (UHasselt), Martelarenlaan 42 in Hasselt

