Arnold Willems (90), Georges uit ‘Wittekerke’, overleden

Willems vertolkte van 1993 tot 2008 de rol van Georges Coppens in het populaire Wittekerke. Daarna was hij nog te zien in onder meer Oud België, Code 37 en de eerste aflevering van Zone Stad. In 2016 speelde hij de vader van Hilde De Baerdemaeker in de politieserie Coppers.

De carrière van Willems begon evenwel enkele decennia eerder. Zo had hij ook een grotere rol in De kat, het jeugdfeuilleton dat vanaf 17 januari 1973 te zien was op de toenmalige BRTN.

Dadelijk meer.(bpr)